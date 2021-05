Vaccini: Riccardi, 5/6 a Manzano con monodose J&J per fascia 60-79

Palmanova, 27 mag - Una giornata di vaccinazioni con il monodose Johnson&Johnson riservata alla categoria 60-79 anni, all'interno del centro allestito nel Palazzetto dello Sport di Manzano, è stata organizzata per sabato 5 giugno.



Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, che assieme al vicesindaco di Manzano, Lorenzo Alessio, ha sottolineato la risposta in termini di adesioni che sta avendo la campagna che dal primo giugno farà capo alla 'capitale della sedia' e per la quale sono quasi già state coperte le agende dei primi quattro giorni con 3.878 prenotazioni. A tal riguardo per la giornata di venerdì 4 giugno si segnala ancora una disponibilità di 122 posti, sempre all'interno delle fasce comprese nell'attuale fase del programma di vaccinazioni.



Riccardi, ricordando che le prenotazioni possono essere effettuate attraverso i soliti canali (Cup, Call center 0434 223522, farmacie aderenti e webapp), ha spiegato che l'iniziativa dedicata al monodose ricalca in parte quanto già sperimentato alcune settimane fa a Villa Manin, dove in quell'occasione venne conseguito un obiettivo importante in termini di numero di somministrazioni effettuate.



Da parte sua il vicesindaco Alessio, rivolgendo ai cittadini un invito ad aderire alla campagna vaccinale, ha ringraziato la Regione, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale e i gruppi di volontariato per aver concesso questa opportunità al Comune di Manzano di contribuire allo sforzo collettivo per un ritorno alla normalità, dopo un'ultima ondata che ha visto la stessa Manzano registrare un significativo numero di casi di Covid. ARC/GG/ma





