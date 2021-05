Vaccini: Riccardi, 3.265 adesioni oggi alle 11:45

Ieri, alle 24, le prenotazioni hanno raggiunto quota 12.848



Udine, 19 mag - Alle 11:45 di oggi, le adesioni alla campagna vaccinale sono state 3.265 mentre la giornata di ieri, alle 24, si è chiusa con un totale di 12.848 prenotazioni.



Scendendo nel dettaglio, il dato relativo alla popolazione di età compresa tra i 40 e i 49 anni che ieri è stato in forte ascesa nell'arco dell'intera giornata e si è chiuso alle 24 con 6.436 adesioni, oggi ha raggiunto quota 1.353. Di queste, 459 risiedono nel territorio afferente l'Azienda sanitaria Friuli occidentale, 515 a quello dell'Asufc e 379 nell'area di Asugi.



A darne notizia è il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi.



La maggior parte delle adesioni totali alla campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia (3.265) anche oggi è avvenuta in prevalenza attraverso le farmacie abilitate (2.017).



Nel dettaglio dei numeri legati alle prenotazioni, 1.129 hanno riguardato coloro che hanno un'età compresa tra i 50 e i 79 anni, di cui 375 nel territorio dell'Asfo, 370 in quello dell'Asufc e 384 in Asugi. Quindi 40 prenotazioni sono state compiute nella fascia di età uguale e superiore a 80 anni (14 Asfo, 13 Asufc e 13 Asugi). Per quanto riguarda le altre categorie, le prenotazioni sono state 183 per i soggetti vulnerabili con patologie (54 Asfo, 68 Asufc e 61 Asugi), 176 gli under 60 con patologie croniche (53 Asfo, 83 Asufc e 40 Asugi), 73 caregiver e conviventi di soggetti ad alto rischio (15 Asfo, 35 Asufc e 23 Asugi), 68 per gli operatori sanitari e non sanitari (26 Asfo, 23 Asufc e 19 Asugi), 60 per il personale scolastico (20 Asfo, 25 Asufc e 15 Asugi) e infine 183 operatori dei servizi pubblici essenziali (6 Asfo, 166 Asufc e 11 Asugi).



Per quanto riguarda le modalità di prenotazione, sempre in base alle rilevazioni effettuate alle 11:45 di oggi, 2.017 sono state eseguite nelle farmacie, 336 tramite il call center regionale, 394 da webapp, 5 nelle strutture private e 512 agli sportelli delle aziende sanitarie e nei reparti. ARC/LP/al





