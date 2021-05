Vaccini: Riccardi, 36.283 adesioni oggi

Alle 17.30 sono 27.314 le adesioni nella fascia 50-59



Palmanova, 10 mag - Sono 27.314 le adesioni alla campagna vaccinale della fascia d'età 50-59, secondo le ultime rilevazioni aggiornate oggi alle 17.30. Le vaccinazioni comprendenti anche le altre categorie raggiungono invece quota 36.283.



A darne comunicazione è il vicegovernatore Riccardo Riccardi, che hanno fatto il punto sull'andamento della campagna vaccinale.



Nel dettaglio dei numeri legati alle adesioni, 5.101 hanno riguardato coloro che hanno un'età compresa tra 60 e 79 anni, di cui 914 nel territorio dell'Asfo, 2.847 in quello dell'Asufc e 1.340 dell'Asugi. Quindi 27.314 nella fascia 50-59 (6.6951 Asfo, 11.347 Asufc e 9.016 Asugi). Sono state invece 323 le prenotazioni compiute nella fascia di età uguale e superiore a 80 anni (33 Asfo, 136 Asufc e 154 Asugi). Per quanto riguarda le altre categorie, le prenotazioni sono state 1.083 per i soggetti vulnerabili per patologia (212 Asfo, 584 Asufc e 287 Asugi), 1.487 under 60 con patologie croniche (429 Asfo, 565 Asufc e 493 Asugi), 462 caregiver e conviventi di soggetti ad alto rischio (76 Asfo, 207 Asufc e 179 Asugi), 146 per gli operatori sanitari e non sanitari (63 Asfo, 39 Asufc e 44 Asugi), 10 per gli ospiti in strutture residenziali (1 Asfo, 9 Asufc), 238 di personale scolastico (82 Asfo, 81 Asufc e 75 Asugi) e infine 119 operatori dei servizi pubblici essenziali (13 Asfo, 57 Asufc e 49 Asugi).



Per quanto riguarda le modalità di prenotazione del vaccino, sempre in base alle rilevazioni della giornata di oggi, 22.359 sono state effettuate nelle farmacie, 3.134 tramite il call center regionale, 8.188 da webapp, 77 nelle strutture private e 2.523 agli sportelli delle aziende sanitarie e nei reparti. ARC/LP/ep





