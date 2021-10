Vaccini: al via terza dose anti-Covid per nati nel 1941 o prima

Trieste, 4 ott - Da oggi sono aperte le prenotazioni per la terza dose del vaccino anti-Covid per i cittadini nati nel 1941 o in precedenza e che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno 6 mesi, mentre dal 15 ottobre partirà la co-somministrazione di vaccino antinfluenzale e anti Covid-19 agli operatori sanitari appartenenti ad alcune categorie con maggior rischio di effetti gravi da Covid-19 per età o patologia o che operano in attività sanitarie a maggior rischio di esposizione a Sars-CoV-2.



Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia.



Nel dettaglio, la prenotazione per la terza dose anti-Covid può avvenire da parte dei cittadini "over80" presso gli sportelli Cup delle Aziende sanitarie, nelle farmacie abilitate, tramite il Call Center Regionale allo 0434/223522, attivo da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19 e sabato dalle 8 alle 14 o tramite WebApp.



Sarà invece cura delle Aziende sanitarie organizzare le giornate di somministrazione per ospiti e operatori direttamente presso le residenze per anziani.



Successivamente saranno coinvolti gli operatori sanitari nati nel 1961 e in precedenza, i portatori di condizioni patologiche per cui siano a rischio di effetti gravi da infezione da Sars-CoV-2 e coloro che operano in attività sanitarie a maggior rischio di esposizione a Sars-CoV-2.



Quanto al prossimo avvio della campagna anti-influenzale, il vicegovernatore informa che vista la circolare del ministero della Salute dello scorso 2 ottobre che rende possibile la programmazione della somministrazione di altri vaccini insieme al vaccino anti Covid-19, dal 15 ottobre sarà offerta la co-somministrazione di vaccino anti-influenzale e anti Covid-19 agli operatori sanitari delle categorie sopra indicate, mentre dalla terza settimana di ottobre la co-somministrazione di entrambi i vaccini sarà resa disponibile agli ospiti e al personale delle strutture residenziali per anziani oltre che ai cittadini nati nel 1941 o prima.



Le date sono state fissate anche tenendo conto della disponibilità dei vaccini anti-influenzali nelle farmacie delle Aziende sanitarie e della sovrapposizione di alcune categorie per cui sono raccomandate entrambe le vaccinazioni. ARC/LP/pph





