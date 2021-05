Vaccini: 1.808 adesioni alle 18 per la due giorni hub a Villa Manin

Palmanova, 10 mag - I cittadini del Friuli Venezia Giulia di età compresa tra i 60 e i 79 anni rispondono positivamente alla giornata di sensibilizzazione e di promozione della vaccinazione a Villa Manin e aderiscono con 1.808 prenotazioni sulle 2.000 dosi di Johnson&Johnson disponibili. Sono 1.000 le prenotazioni per il 15 maggio e 808 per il 16.



Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi.



"La vaccinazione è l'unica arma contro il virus - ha ricordato Riccardi - ed è la via per riprendere in mano la nostra quotidianità. Potersi vaccinare in un luogo simbolo della cultura regionale come Villa Manin ha un significato rilevante ed è un segnale concreto di ripartenza". ARC/LP/ep





