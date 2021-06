Vaccinazioni: Riccardi, 70% cittadini Fvg over 40 si sono prenotati

Palmanova, 8 giu - "Il 70% della popolazione over 40 del Friuli Venezia Giulia si è prenotato per la vaccinazione anti-Covid. La percentuale complessiva si abbassa al 63% comprendendo anche la categoria dai 16 ai 40. "Per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge (almeno il 75% della popolazione) bisogna lavorare su tutte le fasce d'età, anche su quella dei più giovani, e per far questo servono più dosi di vaccino a loro riservato, quello a mRna (Pfizer e Moderna)".



Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi.



Nel dettaglio sono 663.270 (63%) le persone che in regione si sono prenotate per la somministrazione del vaccino su una platea di 1.048.146 di over 16. Con il dato che va dai 30 anni fino agli over 90 i cittadini che si sono prenotati sono 595.693 su 896.262 (66%); dai 40 anni sono 540.290 su 772.394 (70%); dai 50 sono 440.933 su 599.898 (74%); dai 60 sono 311.167 su 402.364 (77%); dai 70 sono 198.879 su 245.917 (81%); dagli 80 sono 85.575 su 105.679 (81%); infine, dai 90 sono 14.395 su 15.851 (91%). ARC/GG/ma





