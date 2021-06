Vaccinazioni: Riccardi, 44.647 prenotazioni fascia 16-39 alle 18 (2)

Trieste, 3 giu - Sono 44.647 le persone appartenenti alla fascia d'età 16-39 che da stamani si sono prenotate per la vaccinazione anti-Covid in Friuli Venezia Giulia. Il dato, che fotografa la situazione alle ore 18:00, registra 16.293 prenotazioni nell'area della regione di competenza dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, 15.610 nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e 12.744 nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale.



Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.



Per quel che riguarda le altre categorie, sempre relativamente alla giornata di oggi, su un totale di 48.062, ammontano a 2.156 le prenotazioni nella fascia 40-79, 444 in quella dei soggetti vulnerabili, 228 under 60 con patologie croniche, 170 operatori dei servizi pubblici essenziali, 143 del personale scolastico, 129 caregiver e soggetti ad alto rischio, 68 operatori sanitari, 56 over 80 e 21 ospiti in strutture residenziali.



I canali di prenotazione più usati sono stati: farmacie (20.841), online web-app (20.425) e call center (3.687). ARC/GG/al





