Vaccinazioni: l'80,7% degli over 60 ha aderito alla campagna in Fvg

Trieste, 26 ago - Ad oggi il 66,9 per cento (802.115 su 1.198.753) dell'intera popolazione del Friuli Venezia Giulia risulta aver aderito alla campagna vaccinale anti-Covid, con particolare riferimento al dato cumulato della fascia di popolazione che supera i 60 anni la percentuale raggiunge l'80,7 per cento (324.898 su 402.364).



Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute.



Nel dettaglio, considerando anche le altre categorie d'età, il dato cumulato partendo dagli over 50 registra il 78,5 per cento della popolazione che ha aderito alla campagna; il 76,4 per cento partendo dagli over 40, il 75 dagli over 30, il 74,9 dai ventenni e il 74,7 dai sedicenni.



Considerando le specifiche categorie di età, quella con la percentuale più alta di adesioni corrisponde agli over 90 con il 92 per cento; seguono i 70-79 (82,8 per cento), gli 80-89 (79,7 per cento), i 60-69 (78,4 per cento), i 20-29 (74,5 per cento), i 50-59 (73,9 per cento), i 16-19 (69,1 per cento), i 40-49 (68,9 per cento) e in coda i 30-39 (66,3 per cento) assieme ai 12-15 (45,4 per cento). ARC/GG/ma





