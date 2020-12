Università: Rosolen, richiesta crescente servizio psicologico Ardiss

Fascia età 25-29 anni quella che ha aderito di più

Trieste, 20 dic - Una richiesta progressivamente crescente dicolloqui individuali; l'attivazione di nuovi percorsi online persuperare gli ostacoli logistici e sanitari legati alla pandemia;l'obiettivo di potenziare il servizio e renderlo semprerispondente alle esigenze degli studenti.

È quanto emerge analizzando la relazione redatta dall'Agenziaregionale per il diritto agli studi superiori (Ardiss) rispettoal servizio di supporto psicologico offerto ai ragazzi iscrittialle Università di Trieste e Udine.

Negli scorsi giorni si è tenuta una videoconferenza alla presenzadell'assessore regionale all'Istruzione, Università e Ricerca,Alessia Rosolen, e dei rappresentanti di Ardiss e delle dueUniversità per fare il punto della situazione rispetto a unservizio giunto al decimo anno di età. "L'obiettivo dell'iniziativa - spiega Rosolen - era valutare unservizio ormai consolidato ma che, anche alla luce degli effettidell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è ragionevolmentedestinato ad assumere un ruolo maggiore per sostenere eaccompagnare gli studenti lungo il loro percorso di maturazione ecrescita personale, formativa e sociale. Nel corso del confronto,è stato possibile valutare come l'attività sia mutata nel corsodegli anni; stiamo cercando di entrare nel merito delleconseguenze provocate dalla pandemia: dalla paura del contagio aidisagi legati alle limitazioni, restrizioni e vincoli nella vitaquotidiana vissuti in questi mesi, è dovere delle istituzionitentare di intuire quali sono gli accorgimenti più utili affinchéqueste attività rafforzino il loro ruolo di prezioso punto diriferimento per gli studenti".

Rosolen ha reso noto che "Trieste e Udine presentano situazionidiverse: gli studenti dell'Università di Trieste si avvalgono delservizio gestito direttamente da Ardiss, mentre quelli di Udinefanno capo allo specifico servizio autonomo costituitoall'interno dell'Università prima ancora che nascesse l'attivitàdi Ardiss. Al netto di questo distinguo, si registrano numerisignificativi, che inducono a ritenere opportuno il potenziamentodel servizio anche in termini di coordinamento con altre realtàdel territorio".

"Sono 882 i colloqui individuali effettuati a Udine e 1253 aTrieste alla data del 30 novembre - rende noto Rosolen -.Tendenzialmente, la fascia di età che ha aderito con piùconvinzione al servizio è quella degli studenti tra i 25 e i 29anni e sono le ragazze a essere più intraprendenti nel richiederel'attivazione del colloquio psicologico, nelle modalitàconsentite dai protocolli vigenti. Durante il lockdown èrisultato rilevante garantire il sostegno psicologico aglistudenti in modalità online attraverso diverse piattaforme, qualiSkype, Zoom, WhatsApp. Il Servizio psicologico ha, infatti,supportato gli studenti che si trovavano nelle case dellostudente, lontani dalle loro famiglie, nella gestione dieventuali sintomatologie da isolamento, nella prevenzione e nelmonitoraggio di potenziali situazioni di rischio. L'attivitàvolta costituisce una vera a propria consulenza verso un percorsodi recupero della propria fiducia e autostima". L'assessore ha osservato che "secondo quanto è stato riferito,inizialmente si è registrata qualche titubanza rispettoall'ipotesi di convertire il confronto frontale in un colloquioin remoto. Con il passare del tempo, probabilmente anche allaluce dell'andamento della curva del contagio, i ragazzi hannosuperato il trauma dell'assenza di contatto diretto e hannoaderito al servizio, accettando una modalità di confronto diversadal tradizionale. L'obiettivo è rafforzare le nostre attività inremoto in attesa di poterle riprendere in presenza".ARC/Com/EP

