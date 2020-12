Università: Rosolen, assegnate da Ardiss 5mila 690 borse di studio

Trieste, 5 dic - Sono 5mila 690 le borse di studio assegnatedall'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori(Ardiss) per l'anno accademico 2020/21. I beneficiari sono 2mila865 studenti dell'Università di Trieste e 2mila 825dell'Università di Udine. La misura vale oltre 18 milioni dieuro.

Ne dà notizia l'assessore regionale all'Università, AlessiaRosolen.

"Le borse sono state rideterminate e arricchite - spiegal'assessore - alla luce dei servizi non fruiti a causadell'emergenza Covid-19. Rispetto ai beneficiari dell'annoprecedente sono state distribuite 189 borse di studio in più:possiamo quindi desumere che il servizio sia stato reso in modopuntuale, seppur in un contesto decisamente più complicatorispetto agli altri anni, e abbia raggiunto un numero di ragazziaddirittura superiore al recente passato. Di questo ringraziamol'Ardiss".

Le restrizioni e le privazioni vissute dai ragazzi e causatedalla pandemia hanno indotto la Regione ha prevedere misurestraordinarie, sia in termini economici che nella tempistica dipresentazione delle domande.

"Non è stata trattenuta, infatti, la quota mensa dalle borse distudio degli iscritti agli atenei del Friuli Venezia Giulia pertutti i mesi da marzo in poi. Nel bando unico per l'annoaccademico 2020/21 abbiamo deciso - prosegue l'assessore - di nontrattenere la quota mensa dalla borsa di studio e abbiamoprevisto un pasto gratuito giornaliero fino al 31 dicembre.Ricordo anche che a tutti i ragazzi rimasti nelle residenzeuniversitarie durante il lockdown sono stati rimborsati gliscontrini per l'acquisto di generi alimentari; a chi invece sitrovava nei convitti convenzionati con Ardiss è stato garantitoun contributo forfettario a ristoro delle spese alimentari".

Per il 2020/2021 nel bando unico per il diritto allo studio èstata prevista una misura straordinaria voluta dalla Regione econcordata con il Comitato degli studenti per garantire l'accessoalla borsa di studio a prescindere dal raggiungimentotradizionale dei crediti formativi.

"È stata infatti inserita la possibilità - precisa Rosolen - dipresentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da partedi chi per 'motivi oggettivi ostativi' non abbia potutoraggiungere i crediti formativi necessari. L'obiettivo è dare airagazzi una serie di strumenti aggiuntivi per superare una faseinevitabilmente destabilizzante: a livello istituzionale abbiamocercato una soluzione che non fornisse alibi agli studenti mache, anzi, li responsabilizzasse nella volontà di superare gliostacoli e poter così proseguire il percorso di studi".ARC/Com/EP

