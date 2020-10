Uffici regionali: Urp Trieste chiude domani e riapre in nuova sede

Trieste, 12 ott - Domani, martedì 13 ottobre, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione Friuli Venezia Giulia a Trieste rimarrà chiuso al pubblico per lavori di ristrutturazione.



L'Urp sarà infatti trasferito nella Sala Colonne, al piano terra del Palazzo della Regione in piazza Unità d'Italia.



Nel frattempo, dal giorno 14 ottobre e fino alla conclusione dei lavori, l'ingresso dell'Urp regionale sarà in Riva del Mandracchio n. 2. ARC/SSA/pph



