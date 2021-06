Ue: Zilli, sintesi del Consiglio regionale sarà guida anche per Giunta

L'assessore è intervenuta alla seduta della Sessione europea nell'auditorium Comelli Udine, 16 giu - "Il ruolo centrale della Regione Friuli Venezia Giulia è stato confermato dagli importanti contributi raccolti nella mattinata di audizioni. Quest'anno rispetto all'edizione precedente abbiamo una spinta in più che è quella della sicurezza sanitaria e della ripresa economica che abbiamo il dovere di sostenere mettendo a sistema i contributi dal mondo della ricerca, delle attività produttive, della formazione, di tutti i portatori di interessi: il Consiglio regionale farà sintesi in un documento che verrà presentato in occasione della Sessione europea la prossima settimana e che rappresenterà per la Giunta regionale una mappatura dei fabbisogni e le idee per il futuro". Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, intervenendo alla seduta della Sessione europea. L'audizione, ospitata dall'auditorium Comelli di Udine, è stata organizzata congiuntamente dal Tavolo per la terza ripartenza del Friuli Venezia Giulia e dalla V Commissione del Consiglio regionale per approfondire ulteriormente i temi della Sessione europea con i portatori di interesse. I lavori sono stati moderati dal presidente del Consiglio Piero Mauro Zanin, affiancato dal presidente della V Commissione Diego Bernardis. "Abbiamo grande esperienza nei rapporti transfrontalieri - ha osservato Zilli - e questa capacità viene riconosciuta e premiata a Bruxelles: qui quello che viene richiesto a altri territori è già patrimonio storico e culturale, frutto di anni di rapporti consolidati. Obiettivo oggi è riuscire a scalfire i confini fiscali e amministrativi, che impediscono un'armonizzazione vera, tenendo comunque presente le diversità dei territori". ARC/EP/pph

