Ue: Zilli, partecipazione Fvg a decisioni per formazione atti

Trieste, 13 mar - La revisione della Direttiva Ue sulla tassazione dei prodotti energetici e il pacchetto accise in materia tributaria, alcuni aspetti della politica di coesione 2021-2027 e della normativa sugli aiuti di Stato sono tra gli atti di interesse segnalati dall'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli alla Giunta in tema di partecipazione della Regione FVG al processo normativo dell'Unione Europea.



"Dall'analisi del Programma di lavoro che la Commissione europea adotta ogni anno sono stati selezionati questi atti che incidono sulle competenze regionali" rende noto Zilli, che - tramite la Direzione Finanze - svolge il coordinamento per la Regione in questa materia e ha trasmesso il Programma a tutte le Direzioni centrali. "L'individuazione preliminare si rivela quanto mai utile - aggiunge Zilli - in considerazione del ristretto termine di trenta giorni per formulare osservazioni sugli atti che successivamente vengono resi disponibili agli Stati, della significativa quantità di atti trasmessi bisettimanalmente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nonché della difficoltà di valutarne tempestivamente le ricadute sulle materie di competenza regionale. Considerato che la Regione deve adottare una posizione unitaria di Giunta e Consiglio regionale, il Servizio centrale di ragioneria - spiega l'assessore - ha adottato iniziative per favorire il raccordo tra Regione e Consiglio e giungere, nei ristretti termini previsti dalla normativa, all'adozione di una risoluzione consiliare che faccia sintesi delle posizioni di entrambi". ARC/EP/gg



