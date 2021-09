Ue: Regione, necessario coinvolgere territori in processi decisionali

Il governatore Fvg ha incontrato il presidente del Comitato delle Regioni dell'Unione europea, Apostolos Tzitzikostas



Trieste, 21 set - Aumentare il coinvolgimento delle Regioni e dei territori nei processi decisionali nazionali ed europei, in particolare per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del Recovery Fund, e valutare le possibili collaborazioni tra Trieste e la città greca di Salonicco. Sono stati questi i due temi centrali trattati durante l'incontro tra il governatore del Friuli Venezia Giulia e il presidente del Comitato europeo delle Regioni, nonché governatore della Regione greca della Macedonia Centrale, Apostolos Tzitzikostas.



Nel corso dei colloqui, svoltisi a Trieste nel Palazzo della Regione, il governatore del Friuli Venezia Giulia e il presidente del Comitato europeo delle Regioni hanno concordato sulla necessità di un cambio di paradigma all'interno dell'Unione europea che dia maggiore centralità ai territori e che consenta la valorizzazione delle tipicità e delle colture locali, favorendo al tempo stesso la partecipazione della cittadinanza nei processi decisionali. Un tema che assume maggiore rilevanza - è stato rimarcato - soprattutto per la ripresa economica dopo il periodo più difficile della pandemia e che deve essere affrontato assieme alla sfida per garantire uno sviluppo sostenibile sia dal punto vista ambientale sia da quello economico e sociale.



Dopo aver rimarcato una concordanza di visione sul ruolo delle Regioni nel contesto europeo il governatore e il presidente Tzitzikostas hanno discusso dei progetti di collaborazione transfrontaliera, come quelli organizzati tra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Austria, come strumento di coesione tra i popoli europei.



L'incontro ha inoltre fornito l'occasione per presentare al presidente del Comitato europeo delle Regioni le peculiarità del territorio regionale e nello specifico di Trieste, con il quale quest'ultimo ha un legame familiare, evidenziando l'attività portuale, logistica e quella scientifica. Tzitzikostas e il governatore Fvg hanno quindi concordato sull'organizzazione di una missione tecnico-istituzionale per dare vita a una collaborazione tra il capoluogo regionale e la città greca di Salonicco. Entrambe le città hanno infatti infrastrutture portuali di grande rilevanza e sono collocate in zone nevralgiche per il sistema dei trasporti europeo. ARC/MA/pph





