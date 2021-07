Turismo: Zilli, Calici di stelle al via per diffondere cultura vino

Udine, 31 lug - "Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni vinicole più attrattive e iniziative come 'Calici di stelle', tradizionale appuntamento estivo con la degustazione dei migliori vini del territorio, è un volano importante per attrarre ancora più turisti e visitatori. È confortante brindare in sicurezza e poter offrire una proposta di grande qualità che coniuga vini, gastronomia e intrattenimento sotto il cielo stellato dell'estate".



Lo ha affermato l'assessore alle Finanze Barbara Zilli a margine dell'inaugurazione della manifestazione Calici di stelle, portando il saluto della Giunta regionale: sono Prepotto e Dolegna del Collio sul ponte dello Schioppettino il primo evento del calendario della manifestazione organizzata dalle Città del Vino. Si tratta del tradizionale appuntamento estivo con la degustazione dei migliori vini del territorio, il quale vede uniti i due Comuni e le rispettive Pro Loco.



Il tutto insieme al Coordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia delle Città del Vino, che in questi giorni ha ufficializzato il programma della manifestazione organizzata a livello nazionale insieme al Movimento Turismo del Vino e Italia - Agenzia nazionale turismo, mentre a livello regionale c'è il sostegno di PromoturismoFVG, Strada Vino e Sapori Friuli Venezia Giulia e BancaTer.



Un'edizione, quella 2021, da record, con 22 appuntamenti in 20 Città del Vino. Il prossimo appuntamento sarà il 3 agosto Capriva del Friuli; 5 agosto Camino al Tagliamento; 5 e 6 agosto Cividale del Friuli; 5 agosto Premariacco; 6 e 7 agosto Duino Aurisina, 6 agosto Povoletto, 6 agosto San Giorgio della Richinvelda, 6 agosto Sequals, 7 e 8 agosto Aquileia; 10 agosto Bertiolo, 10 agosto Casarsa della Delizia, 10 agosto Gradisca d'Isonzo; 11 agosto Corno di Rosazzo; 12 agosto Cormòns; 12 agosto Latisana; 12 agosto Torreano; 13 agosto Buttrio; 13 agosto Trivignano Udinese. Tutti gli eventi proporranno i vini locali uniti a specialità enogastronomiche e a momenti di intrattenimento sotto le stelle. ARC/EP/ma





© RIPRODUZIONE RISERVATA