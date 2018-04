Turismo: verso potenziamento servizi bici-bus per Grado-Lignano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'iniziativa punta allo sviluppo delle ciclovie del MediterraneoTrieste, 20 apr - Lo sviluppo dei percorsi ciclabili transnazionali del bacino del Mediterraneo passa anche dal Friuli Venezia Giulia grazie alla Ciclovia del Mare Adriatico Fvg 2 (che collega Muggia, Trieste, Monfalcone, Grado, Aquileia, Cervignano, Marano, Palazzolo dello Stella e Lignano) e si concretizzerà nei prossimi due anni con l'attivazione, nei weekend e nelle giornate festive di luglio ed agosto, di un servizio pilota bici-bus di collegamento tra Grado e Lignano, che implementerà i servizi battello-bici e bici-bus già esistenti. Inoltre, nei pressi di Trieste, Grado e Lignano verranno installati tre contabiciclette che, assieme ad una serie di interviste sull'origine e la destinazione dei turisti, forniranno dati utili a valutare il ritorno economico del cicloturismo sul territorio regionale.Sono questi gli elementi di maggior interesse per il Friuli Venezia Giulia emersi durante l'incontro odierno dedicato al progetto europeo Mediterranean cycle route for sustainable coastal tourism (Medcycletour), di cui la Regione è partner, che ha visto la partecipazione di delegati provenienti da Spagna, Francia, Italia, Slovenia, Croazia, Grecia e Cipro.Il progetto triennale, coordinato dalla Regione Andalusia e dalla European cycling federation (Ecf) di Bruxelles, rientra nel programma di cooperazione territoriale transnazionale Interreg Med 2014-20, gode di un finanziamento di oltre 2,5 milioni di euro euro e punta all'individuazione di strategie ed azioni transnazionali per lo sviluppo del turismo sostenibile lungo gli itinerari ciclabili dell'area mediterranea. ARC/MA/fc