Turismo: strumenti rilancio al centro di incontro categorie economiche

Governatore e ministro del Turismo alla Camera di commercio della Venezia Giulia



Trieste, 7 set - Misure a sostegno del turismo e incentivi per il miglioramento delle strutture ricettive, strumenti per favorire l'aggregazione d'imprese e sgravi fiscali per le riqualificazioni immobiliari e tutela dei locali storici. Sono questi gli argomenti affrontati nel corso dell'incontro tra il governatore del Friuli Venezia Giulia, il ministro del turismo e i rappresentanti delle categorie economiche di Trieste e Gorizia, svoltosi nella sede della Camera di commercio della Venezia Giulia nel capoluogo regionale.



Nel corso dell'incontro il governatore ha evidenziato come i risultati positivi ottenuti quest'estate dal comparto turistico del Friuli Venezia Giulia sono il risultato della buona collaborazione tra le istituzioni - le quali hanno sviluppato azioni promozionali coordinate - e le imprese del settore.



L'offerta turistica oltre a luoghi di indubbia bellezza ha saputo garantire servizi di qualità, cogliendo così un'occasione di rilancio per l'intero territorio, che ora deve essere consolidata con un rafforzamento dell'alleanza tra imprese istituzioni. ARC/MA/gg





