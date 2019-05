Turismo: Sapori Pro Loco ecofesta con tipicità, gusto e tradizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passariano (Ud), 12 mag - Tipicità, gusto, tradizioni. Ovvero piatti tipici dalle Alpi all'Adriatico, passando per la collina e la pianura, accompagnati dai migliori vini del territorio, da ottime birre e da gelati artigianali di qualità. Il tutto proposto da 32 Pro Loco, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale grazie all'utilizzo di materiale compostabile. E non senza un fitto corollario di iniziative culturali e musicali, rivolte soprattutto alle famiglie, oggi purtroppo condizionato non poco dal tempo inclemente.Sono le caratteristiche dell'edizione 2019, la 18.a, di Sapori Pro Loco, la grande festa delle peculiarità del territorio organizzata a Villa Manin dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Un'edizione che si articola in questo fine settimana e dal 17 al 19 maggio e che vede come testimonial Gloria Clama, l'appassionata di cucina di Paularo finalista dell'ultima edizione di Masterchef, la sfida-spettacolo televisiva giocata ai fornelli.Tra le esedre del compendio dogale si può dunque compiere un vero tour enogastronomico in miniatura del Friuli Venezia Giulia, preludio a visite successive alla scoperta di luoghi e squisitezze. Da qui la forte valenza turistica per Sapori pro Loco, che si coniuga perfettamente con il turismo slow attento alle tradizioni e ai sapori del Friuli Venezia Giulia, come messo in evidenza dalla Regione, oggi rappresentata dall'assessore al Turismo.Si tratta, insomma, di un'iniziativa che l'Amministrazione regionale apprezza e sostiene in quanto caratterizzata da un palinsesto ricco di prodotti tradizionali, capaci di far provare esperienze, di regalare emozioni e quindi di fidelizzare il grande pubblico alle tipicità del nostro territorio.La Regione, ribadendo che quello delle Pro Loco è un impegno corale e motivato, che si mantiene nonostante le difficoltà burocratiche che ne rallentano l'operatività, ha confermato la volontà di predisporre una norma specifica, nell'ottica della semplificazione.Ma, come detto, Sapori Pro Loco è anche una'ecofesta, rispettosa della natura. Riguardo all'obiettivo dell'Esecutivo regionale di fare del 2020 l'anno della svolta plastic free, superando l'impiego di alcuni dei più comuni oggetti in plastica usa e getta, Sapori Pro Loco è all'avanguardia già da diverso tempo. Come ricordato dal presidente del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale, Valter Pezzarini, già da 10 anni si utilizzano piatti e posate compostabili e si applica una gestione dei rifiuti che permette di differenziarli prima del conferimento.Tra le iniziative collaterali, oltre a degustazioni in collaborazione con PromoTurismo Fvg e Associazione italiana Sommelier, nei due fine settimana vi sono tra l'altro anche molte opportunità di visite guidate a musei e siti artistici e storici dell'area. Infine, vi è anche un richiamo al mondo dello sport, con l'esposizione della Coppa Europa che verrà messa in palio nel torneo continentale under 21 di calcio, in programma a giugno anche negli stadi di Udine e Trieste. ARC/PPD/fc