Turismo: Regione sostiene i festival, vetrina per il territorio

Cividale del Friuli, 4 set - Il Friuli Venezia Giulia è il palcoscenico mitteleuropeo di festival internazionali. Una regione per vivere l'arte, il cinema, la letteratura, la musica e lo spettacolo. La Regione sostiene le iniziative progettuali legate a questa tipologia di eventi capaci di attrarre un numero elevato di visitatori, convogliare importanti flussi turistici, sostenere diversi settori economici e favorire lo sviluppo del capitale umano locale.



E' uno dei concetti espressi dall'assessore regionale alle Attività produttive e turismo del Fvg intervenuto al meeting Eurofestivals@Fvg a Cividale del Friuli durante il convegno 'A new deal between festivals and tourism institutions best practises for effe festivals and hubs to approach touristic strategies and opportunities'.



L'evento odierno, ha riferito l'assessore regionale, rappresenta uno strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio, una vetrina che contribuisce allo sviluppo e alla crescita della regione e che, come altri eventi di questo spessore, permette al Friuli Venezia Giulia di diventare quel luogo sempre più attrattivo e ricercato da molti turisti.



Il rappresentante della Giunta regionale ha voluto rendere omaggio anche alla città che ospita il festival, Cividale del Friuli. Grazie alla lungimiranza dei suoi amministratori è stata proiettata in una dimensione internazionale tanto che, come ha riferito, ospiti illustri hanno scelto di partecipare al Mittelfest declinando altri inviti. Mittelfest, secondo l'esponente della Giunta, ha cambiato marcia riprendendosi il ruolo di vetrina internazionale che per lungo tempo lo ha contraddistinto.



Questa trasformazione è stata possibile grazie alla professionalità e alle competenze del board della kermesse che, in un periodo di grande difficoltà nell'organizzare eventi, è riuscito a dare vita ad un palinsesto di spessore.



Ed infine, l'assessore al Turismo del Friuli Venezia Giulia, ha sottolineato il ruolo dei festival come "impresa" culturale, dotata di organizzazione, capacità di valutazione delle opportunità, orientamento all'obiettivo e produzione di valore e come "sistema", ovvero cooperazione tra attori del territorio per valorizzare le esperienze e le risorse generate.



L'Eurofestival@fvg è arricchito dell'offerta culturale di due importanti soci di Italiafestival: Mittelfest che ha ospitato il convegno odierno e il Festival internazionale di musica sacra di Pordenone. ARC/LP/ep