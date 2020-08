Turismo: Regione, progetto unitario per borghi Fvg

Udine, 4 ago - Unire le forze e convogliare le idee in un unico grande progetto per attuare un cambio di passo nella promozione dei borghi del Friuli Venezia Giulia così da poter offrire una migliore programmazione delle risorse e una valorizzazione delle peculiarità di ogni borgo.



E' la sintesi del messaggio che l'assessore regionale al Turismo ha espresso oggi in occasione dell'incontro, nella sede della Regione a Udine, con una rappresentanza dei 13 Comuni facenti parte dell'associazione 'I borghi più belli d'Italia' per il Fvg, coordinati dal primo cittadino di Valvasone Arzene.



I 13 borghi che rappresentano il Friuli Venezia Giulia nel Club 'I Borghi più belli d'Italia' sono quelli di Cordovado, Poffabro, Polcenigo, Sesto al Reghena, Toppo e Valvasone nel territorio dell'ex provincia di Pordenone, Clauiano, Fagagna, Palmanova, Sappada, Strassoldo e Venzone per l'ex provincia di Udine e Gradisca d'Isonzo per l'ex provincia di Gorizia.



Il confronto con gli amministratori intervenuti ha posto l'accento sul rilancio di un patrimonio prezioso e di qualità qual è quello dei borghi che per l'Amministrazione regionale ha un ruolo rilevante nell'ambito della promozione del turismo; i borghi sono, infatti, oggetto di forte interesse, luoghi ricercati da molti visitatori e, in un periodo segnato dalla pandemia, percepiti come più sicuri di altri luoghi.



Sulla necessità di una valorizzazione dei Punti Iat (gli uffici di informazione ed accoglienza turistica) espressa dai sindaci, la Regione, nell'informare sulla volontà di rivederne la distribuzione geografica, ha anche rimarcato l'esigenza di ammodernare il sistema dell'informazione e dell'accoglienza turistica in un'ottica più digitale facendo sì che Promoturismo Fvg ne assuma la regia complessiva rafforzando l'operatività nei territori. ARC/LP/gg



© RIPRODUZIONE RISERVATA