Turismo: Regione, festival promuove stagione estiva di Sappada

Sappada, 28 ago - Per la Regione la prima edizione del festival "Parole in vetta, musica in quota e sapori a valle" è un ulteriore importante tassello per la promozione di Sappada e della montagna del Friuli Venezia Giulia in questa estate che, nonostante le difficoltà legate all'emergenza coronavirus, sta mostrando un andamento molto incoraggiante.



È quanto ha evidenziato l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo all'apertura del festival che attraverso la narrativa, la musica e la gastronomia vuole dare risalto alle risorse della zona montana regionale attraverso le sue eccellenze.



Il positivo andamento della stagione turistica in montagna - è stato rimarcato - conferma la scelta e il lavoro portato avanti in questi anni dalla Regione per rafforzare la promozione e l'offerta di occasioni turistiche per consentire la fruizione della montagna durante tutto l'anno. L'Amministrazione regionale continuerà a investire per rendere Sappada sempre più attrattiva per residenti e turisti.



Il festival, organizzato da Giochi di Parole con il sostegno di PromoTurismoFVG, si svolge da oggi fino a domenica con l'obiettivo di dare risalto alla montagna, ai suoi tanti valori, ma, al tempo stesso anche di porre l'accento sulle criticità, cercando di lanciare un messaggio che parta da scrittori, sportivi, musicisti e chef di valorizzazione di territori fondamentali per l'economia e per la società.



La serata inaugurale vede protagonisti i campioni sappadini plurimedagliati Silvio Fauner e Pietro Piller Cottrer che racconteranno la loro terra per come l'hanno vissuta da atleti, con aneddoti e storie di un mondo, quello dello sci di fondo, ricco di emozioni e strettamente legato alla montagna. Domani ospiti attesi Mauro Corona, Toni Capuozzo e Gigi Maieron e il rapper friulano, rivelazione del panorama musicale, Doro Gjat.



Tra gli altri ospiti, per la prima volta in Friuli il tenore parigino Amadi Lagha e lo chef Stefano Basello, che interpreterà a suo modo il piatto tipico Gepichta Kropfn assieme alla chef stellata di Sappada Fabrizia Meroi. ARC/EP/pph



© RIPRODUZIONE RISERVATA