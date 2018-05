Turismo: domani a Ts convegno Regione Fvg-Istat su valutazione impatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 30 mag - La statistica e gli strumenti per la valutazione degli impatti per potenziare le ricadute del turismo sul territorio del Friuli Venezia Giulia: se ne discuterà domani a partire dalle 10.00 nel salone di rappresentanza del Palazzo della Regione, a Trieste, in una giornata di approfondimenti promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall'Istat, l'Istituto nazionale di statistica.I lavori del workshop saranno aperti nella mattinata dal vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini. Nella sessione antimeridiana le relazioni verteranno su "Il turismo e la valutazione del suo impatto"; a seguire, nel pomeriggio, la sessione "Nuovi turismi e nuovi fabbisogni informativi" precederà una tavola rotonda con gli operatori del settore e le conclusioni che saranno tratte alle 16.40 da Roberto Costa dell'Istat.L'accesso in sala sarà consentito fino a esaurimento dei posti disponibili. ARC/PPH/ep