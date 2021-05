Turismo: Bini, Tolmezzo capitale mondiale del motociclismo fuoristrada

Udine, 10 mag - "Auguro a questo evento un grande successo, anche per il connubio tra sport e solidarietà. C'è bisogno di normalità e serenità e, se i dati sulla pandemia continueranno ad essere positivi, tra una settimana avremo regole più permissive che consentiranno di far ripartire gli eventi, i pernottamenti, i consumi legati al turismo". È un duplice auspicio, all'evento in sé e al turismo regionale, quello che l'assessore alle Attività produttive e turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, ha rivolto all'unica tappa italiana 2021 del Campionato mondiale Trial Fim Gp che si svolgerà a Tolmezzo il 12 e 13 giugno, su iniziativa dell'associazione sportiva dilettantistica Moto Club Carnico "Tony Craighero". L'evento è stato presentato oggi nella sala Valduga della Camera di commercio Pordenone-Udine come uno degli appuntamenti agonistici di motociclismo fuoristrada, specialità trial, tra le massime espressioni di questa disciplina a livello mondiale. "La Regione è vicina a questo evento e lo sostiene considerandolo un investimento per il proprio futuro. Siamo pronti a ripartire e abbiamo bisogno di eventi mondiali come questo per richiamare moltissime persone anche dall'estero", ha ribadito Bini, ricordando che solo l'organizzazione e gli staff tecnici trascinano con sé almeno seicento persone. "Non ci fermiamo alle parole ma guardiamo ai fatti e per la montagna stiamo investendo: 36 milioni di euro sono le risorse che la giunta ha messo a disposizione appena pochi giorni fa per gli impianti montani, che, aggiunti al piano montagna già previsto, portano a 60 milioni gli investimenti complessivi, mentre altre risorse sono state previste e arriveranno per le città capoluogo e il mare" ha sottolineato ancora l'assessore che infine ha voluto volgere "un ringraziamento agli organizzatori e alle numerose associazioni che ruotano attorno all'evento poichè sono il vero volano di ogni iniziativa per l'impegno con cui quotidianamente si adoperano per far conoscere la nostra regione oltre confine". Tra queste anche le associazioni Sport Cultura e Solidarietà, Il Melograno e Fai Sport coinvolte attivamente dal club carnico nella manifestazione. L'evento di giugno è inserito nel calendario della Federazione internazionale motociclistica (Fim) e vedrà la partecipazione di circa 80 piloti provenienti da oltre 15 Paesi, tra i quali il massimo esponente della storia di questa disciplina, lo spagnolo Tony Bou, vincitore di 26 titoli mondiali. Prenderanno parte al mondiale anche tre giovani piloti friulani, presenti oggi in sala Valduga: Giacomo Brunisso (Fiamme Oro), Gabriele Agostinis (Moto Club Carnico) e Luca Craighero (Moto Club Carnico). Alla presentazione hanno preso parte anche, tra gli altri, il presidente della Camera di Commercio Giovanni Da Pozzo, il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, il sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo, il coordinatore generale della manifestazione Valter Marcon e il coordinatore nazionale trial Fmi Damiano Cavaglieri. ARC/SSA/ep

© RIPRODUZIONE RISERVATA