Turismo: Bini, sostenere l'eccellenze per promuovere l'intera regione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 30 lug - "Calici di Stelle coinvolge diverse comunità della nostra regione ed è la rappresentazione plastica della capacità di fare rete, di lavorare insieme. La Regione continuerà ad appoggiare l'iniziativa che rientra proprio nella logica che vogliamo portare avanti, quella cioè di promuovere una short list, un elenco ristretto di eccellenze, capace di dare visibilità all'intero territorio".Ne ha dato conto, oggi, l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini durante la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2018 di "Calici di stelle", organizzata dalle associazioni Città del Vino e Movimento Turismo del Vino.La rassegna, presentata dal coordinatore regionale di Città del Vino Fvg Tiziano Venturini, si terrà dal 3 al 13 agosto coinvolgendo 14 Comuni del Friuli Venezia Giulia con l'obiettivo di promuovere, oltre al vino, i prodotti tipici regionali."Abbiamo necessità di far conoscere il nostro territorio - ha ribadito Bini - attraverso una promozione moderna, nuova, capace di emozionare e attrarre i turisti, in grado di portare ricadute economiche e occupazionali al Friuli Venezia Giulia".L'assessore regionale ha ricordato la necessità di superare le logiche dei contributi a pioggia, che "non sono utili", a favore di una promozione basata su una regia unica affidata a Promoturismo FVG con un piano strategico dove contano i numeri in grado di evidenziare, ad esempio, gli eventi che generano più indotto, più visibilità o che siano elementi trainanti per la promozione globale dell'intero territorio "perché non si possono sprecare risorse della collettività per promuovere ciò che non è più promovibile".L'assessore ha sottolineato, infine, l'importanza delle Proloco e del volontariato a cui "va il mio ringraziamento" ha evidenziato.Erano presenti, oggi, nella sede della Regione a Udine, oltre ai rappresentanti dei Comuni partecipanti all'iniziativa, le associazioni locali che collaborano all'evento e il presidente regionale delle proloco Valter Pezzarini con Massimo Del Mestre del Movimento Turismo del Vino. ARC/LP/ppd