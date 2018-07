Turismo: Bini, puntare sulla qualitÃ  per far conoscere il Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 30 lug - "Promuovere le eccellenze, come Palmanova con la sua rievocazione storica, significa dare visibilità all'intero Friuli Venezia Giulia. La Regione proseguirà a sostenere l'evento palmarino che ha grande capacità attrattiva per il territorio".Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini intervenendo, con il sindaco di Palmanova Francesco Martines e la vicesindaco Adriana Danielis, alla conferenza stampa sulla presentazione di "A.D. 1615 Palma alle Armi", rievocazione storica che si svolgerà a Palmanova dal 31 agosto al 2 settembre.I numeri dell'evento - oltre 1000 rievocatori secenteschi provenienti da 12 Paese europei, 42 gruppi storici e 17.000 presenze - mostrano, per l'assessore, la capacità attrattiva della rievocazione storica e l'ampia partecipazione di pubblico."E' una manifestazione di grande valore - ha ribadito Bini -: è cresciuta negli anni dal punto di vista organizzativo, del coinvolgimento delle persone e nella capacità attrattiva anche grazie al lavoro dei tanti volontari, il cui contributo permette il successo dell'iniziativa".L'assessore ha, poi, delineato l'orientamento a cui sottendono le linee guida che caratterizzeranno il turismo del Friuli Venezia Giulia nei prossimi anni: "il nostro patrimonio storico, culturale, paesaggistico non è copiabile: dobbiamo lavorare su aspetti come questo attraverso una promozione che concentri le nostre energie su alcune eccellenze per valorizzare il territorio nel suo complesso"."Credo sia necessario creare dei pacchetti turistici integrati per rafforzare e investire meglio in una promozione mirata gestita all'interno di un'unica regia - ha concluso -; Palmanova, ad esempio, con tutte le sue ricchezze dovrà rientrare in un progetto più ampio di promozione turistica attraverso il quale offrire al turista servizi complementari che hanno ricadute positive per l'intero indotto". ARC/LP/ppd