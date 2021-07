Turismo: Bini, prorogato per un anno amministratore unico Git

Assemblea approva anche bilancio e acquisizione quote private di un socio



Trieste, 14 luglio - "In vista di una riorganizzazione della Git, si è ritenuto opportuno dare continuità alla attuale gestione, prorogando di un anno l'amministratore unico della società e di provvedere all'acquisto delle quote attualmente in mano al socio privato".



A darne notizia è l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini al termine dell'assemblea ordinaria dei soci che hanno approvato il bilancio della Grado impianti turistici. Nel corso dell'incontro, oltre al via libera del documento contabile, sono stati presi in esame anche altri punti riguardanti l'attività della società.



"In particolare - ha spiegato Bini a margine dell'incontro - abbiamo deciso di prorogare per 12 mesi l'amministratore uscente Alessandro Lovato per la qualità del lavoro che ha svolto sino ad oggi. L'operazione è inoltre funzionale al compimento di alcuni passaggi formali che verranno portati avanti nei prossimi mesi e che permetteranno alla Git di avere una forza operativa maggiore".



"L'assemblea ha proposto e poi ha dato il via libera ad un'importante operazione strategica che riguarda la struttura societaria - prosegue Bini -. Infatti è stato deciso di acquisire le quote pari allo 0,62% del capitale sociale in possesso della Itur di Grado; se sotto il profilo economico l'atto ha una rilevanza relativa, dal lato pratico però spalanca le porte ad una operatività diversa da quella attuale. L'acquisizione delle quote consente di prefigurare le condizioni per il riconoscimento di una società a totale capitale pubblico poiché a quel punto la compagine sarà composta solo da PromoturismoFvg, Comune di Grado e Camera di Commercio della Venezia Giulia. Si creano quindi le premesse per un percorso che nel complesso e controverso quadro normativo, legato al tema concessioni, darà alla società una solida e concreta prospettiva". ARC/AL/ma





