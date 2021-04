Turismo: Bini, nomina Di Centa valore aggiunto per montagna Fvg

Trieste, 30 apr - "Una scelta che riconosce il merito e la competenza e che soprattutto gratifica il nostro territorio che adesso può contare all'interno del Ministero su una persona di grande prestigio, la quale sul tema del turismo sportivo della montagna conosce bene l'eccellenza e le potenzialità del comparto del Friuli Venezia Giulia".



Lo ha detto oggi l'assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini a margine della presentazione fatta in videoconferenza dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, della nuova consigliera per le materie turistiche di sport e montagna, Manuela Di Centa.



Come ha osservato lo stesso Bini, la crisi dovuta alla pandemia ha colpito fortemente il settore turistico montano e, nell'ottica di una ripartenza conseguente alle risorse messe in capo dalla Regione e all'avanzamento della campagna vaccinale, la qualità del supporto tecnico che la Di Centa è in grado di offrire è motivo di ottimismo per l'Amministrazione.



"In particolare - ha spiegato l'assessore - la sua delega, focalizzata sui grandi eventi sportivi, rappresenta l'opportunità concreta per valorizzare ulteriormente la montagna del Friuli Venezia Giulia, in un'ottica di sviluppo economico capace di rilanciare l'intero sistema dopo lo stop imposto dall'emergenza pandemica". ARC/GG/ep





