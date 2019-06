Turismo: Bini incontra equipaggio catamarano "Lo spirito di Stella"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sinergie per sviluppare più accessibilità a disabili in FvgLignano Sabbiadoro, 1 giu - Nella progettazione di oggetti e luoghi, l'attenzione alle esigenze delle persone con difficoltà motorie rappresenta un punto di forza. Un principio, questo, che vale anche nel settore del turismo, in cui le statistiche parlano chiaro: l'85% delle persone disabili, delle loro famiglie e accompagnatori, cambia infatti destinazione se la località non è caratterizzata da standard alti di accessibilità.Il concetto è stato approfondito stamane, nel corso dell'incontro tra l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini e Andrea Stella, fondatore dell'associazione onlus "Lo Spirito di Stella", tenutosi a bordo del primo catamarano al mondo completamente accessibile per persone con disabilità, ormeggiato nella Marina Punta Faro di Lignano Sabbiadoro.Nella circostanza, Bini ha manifestato apprezzamento per il progetto "WoW - Wheels On Waves", che consente alle persone con disabilità un'esperienza velica gratuita sul catamarano, e la cui edizione 2019 prevede come cornice naturale proprio le acque e le spiagge di Lignano Sabbiadoro, con alcune uscite che toccheranno i porti di Trieste e Venezia.La storia di WoW nasce nel 2000, quando Andrea Stella, allora ventiquattrenne in vacanza a Miami, viene coinvolto in un'inspiegabile sparatoria che lo costringe in sedia a rotelle; amante della nautica, costruisce il catamarano e nel 2013 fonda l'omonima associazione; nel 2004 l'imbarcazione solca l'oceano con il progetto "Back to USA" e torna a Miami con un equipaggio composto da persone con disabilità e da velisti come Giovanni Soldini e Mauro Pelaschier; nel 2010, a dieci anni dalla sparatoria, il catamarano riattraversa l'oceano con il progetto "I diritti solcano l'Oceano" per promuovere la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il Manifesto per la promozione del turismo accessibile.Nel 2017, con il progetto "WoW - Wheels on Waves", attraversa ancora una volta l'Oceano Atlantico per consegnare nelle mani di Papa Francesco la Convenzione Onu per i Diritti delle Persone con Disabilità, ricevuta dal Segretario Generale dell'Onu a New York. ARC/EP/dfd