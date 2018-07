Turismo: Bini, Festival Majano formula moderna che promuove Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 4 lug - "Con un pot-pourri di eventi diversificati che uniscono spettacolo, cultura, arte, sport ed enogastronomia il festival di Majano si propone ogni anno con una formula moderna capace di promuovere il Friuli Venezia Giulia a tutto tondo".Così l'assessore alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Bini, ha incorniciato la 58. edizione del Festival di Majano che si svolgerà dal 21 luglio al 15 agosto e che è stata presentata stamattina a Udine, nella sede della Regione, alla presenza anche di Daniele Stefanutti, presidente della Pro Majano promotrice della kermesse, Valter Pezzarini, presidente regionale dell'Unione nazionale delle Pro Loco italiane (Unpli), Ilvio Riva, Pro Majano sezione cultura, Loris Tramontin, presidente di Zenit Srl, ed Elisa De Sabbata, assessore alla cultura di Majano."La Regione sostiene e continuerà a sostenere le eccellenze che vanno aiutate a crescere", ha confermato Bini, ricordando che il festival majanese da anni attrae migliaia di spettatori da tutto il Nordest, così come da Austria e Slovenia.L'assessore si è soffermato anche sulle problematiche legate all'incremento dei costi di organizzazione degli eventi pubblici, in ottemperanza alle norme sulla sicurezza, che hanno determinato l'insostenibilità per alcune piccole Pro Loco e associazioni della gestione di alcune manifestazioni."Per quanto è di nostra competenza - ha assicurato Bini - cercheremo di intervenire sulla semplificazione burocratica, sperando che uomini di buon senso a Bruxelles riportino il tema sul giusto alveo affinché non si disperda il valore di tanti sforzi".Il programma del festival (consultabile sul sito www.promajano.it) ha il suo fiore all'occhiello nei concerti e negli spettacoli musicali a cominciare dai Gogol Bordello (22 luglio) e i Negrita (26 luglio), per proseguire con un evento cult, il musical Grease (11 agosto), che celebra i 40 anni dall'uscita del film di Randal Kleiser, con John Travolta e Olivia Newton-John. Tra gli spettacoli ad ingresso libero, invece, da segnalare la serata "80 Special" (29 luglio), evento in collaborazione con Radio Company e Radio 80, che vedrà sul palco tre icone degli anni '80: Adriano Pappalardo, Sandy Marton e Alberto Camerini.Per la sezione culturale, il festival propone due interessanti mostre del maestro Giorgio Celiberti con "Il mio bestiario" e dell'artista Alessandra Aita con "L'Energia della Materia".Il Premio Pro Majano che ogni anno viene conferito a un simbolo dell'eccellenza friulana nel mondo, verrà assegnato quest'anno al giornalista sportivo Bruno Pizzul (13 agosto).Gare ciclistiche, raduni auto e spettacoli di free style motocross caratterizzano l'offerta sportiva cui si aggiunge una variegata offerta enogastronomica, a cura di Integraldo, improntata a promuovere un'alimentazione salutare.Il Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, il Comune di Majano, l'associazione regionale tra le Pro Loco, la Comunità collinare del Friuli, il Consorzio tra le Pro Loco della Comunità collinare. ARC/SSAfc