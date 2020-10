Turismo: Bini, confermato impegno per Collegio maestri di sci

Udine, 23 ott - "La Regione conferma l'impegno a favore del Collegio maestri di sci del Friuli Venezia Giulia, che potrà disporre di un finanziamento pari a 70mila euro per l'anno 2020, finalizzato all'organizzazione ed allo svolgimento di corsi di abilitazione per l'esercizio della professione nonché per l'organizzare e svolgere corsi per il conseguimento delle specifiche specializzazioni previste".



Lo rende noto l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, aggiungendo che "si tratta di una conferma importante, in linea con gli importi stanziati negli anni precedenti, nonostante il difficile periodo che stiamo affrontando e le conseguenti difficoltà a reperire le necessarie risorse per gli interventi a favore delle imprese e dei professionisti della nostra regione". ARC/EP/al



