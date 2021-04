Turismo: Bini, con decreto Sostegni risposte concrete a Comuni montani

Trieste, 15 apr - "L'approvazione del riparto da 700 milioni di euro per i Comuni montani appartenenti ai comprensori sciistici, deciso oggi dalla Conferenza delle Regioni, completa l'importante lavoro svolto nelle settimane precedenti dalla Commissione Turismo che aveva suggerito alcune modifiche volte a rendere il Decreto Sostegni più funzionale alle reali necessità della montagna. Per questo ci sentiamo di ringraziare il governatore Fedriga per l'ottimo risultato ottenuto nel suo nuovo ruolo di presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome".



Lo afferma l'assessore al Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini.



"È decisamente positiva la suddivisione del budget a disposizione, che comunque la Commissione Turismo e la Conferenza delle Regioni hanno chiesto di incrementare di ulteriori 100 milioni - sottolinea Bini -. Così come valutiamo favorevolmente l'ampliamento dei Comuni destinatari di queste risorse rispetto alle tabelle Istat. In questo modo riusciremo ad aumentare il numero dei territori beneficiari dei ristori".



"Un plauso, infine, va alla misura nazionale destinata ai maestri di sci, per i quali la Regione Friuli Venezia Giulia si era già adoperata con lo scorso provvedimento ristori. Un provvedimento - conclude l'assessore - che aveva compreso anche altre attività turistiche e ricettive a testimonianza dell'attenzione e della sensibilità che questa Amministrazione ha sempre avuto per questo comparto strategico per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia". ARC/RT/pph





