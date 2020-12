Turismo: Bini, bene confronto serrato con sindacati su SviluppoImpresa

Udine, 3 dic - Investimenti nella formazione dei lavoratori delsettore turistico, revisione della legge sui consorzi edistretti, politiche di sviluppo che mirino a un processo didestagionalizzazione dell'offerta, all'aumento dimensionale delleimprese turistiche e, in generale, ad una maggiore accessibilità,sostenibilità e innovazione del turismo regionale.

Sono i principali temi proposti all'assessore regionale alleAttività produttive, Sergio Emidio Bini, nel tavolo di confrontocon le parti sociali e le sigle di categoria sulle politiche delturismo.

L'assessore ha convenuto sulla gran parte degli obiettiviaffrontati nel tavolo e ha proposto di calendarizzare altreoccasioni di approfondimento tematico sulle misure contenutenella prossima legge SviluppoImpresa.

"Credo - ha spiegato l'assessore - che vada mantenuto un filodiretto con le parti sociali e le sigle di categoria perché dalconfronto possono emergere spunti positivi; non a caso a breveistituiremo un apposito Tavolo permanente sull'economia che oltrea mantenere un focus sulle situazioni di maggior criticità, potràessere utile come sede istituzionale per concertare le strategieper la ripartenza, sulle quali stiamo lavorando anche attraversola riforma del settore economico". Bini ha ricordato l'importante lavoro svolto, e tuttora in corso,per far fronte alla crisi dovuta dalla pandemia che ha visto ilFriuli Venezia Giulia, in proporzione al numero degli abitanti,essere la Regione che ha messo finora a disposizione più risorsea fondo perduto (circa 60 milioni) per il mondo imprenditoriale.

"Non è finita. Entro la fine dell'anno - ha spiegato Bini -depositerò un'ulteriore norma, cosiddetta Ristori ter, chemetterà a disposizione circa ulteriori 25 milioni di euro pergarantire ristori a fondo perduto a quelle categorie che sonorimaste fuori dai precedenti provvedimenti e destineremo fondi inparticolare per il turismo, con contributi per ammodernare lestrutture ricettive. Oltre a tamponare l'emergenza, però, stiamogià lavorando sulle prospettive post Covid con il ddlSviluppoImpresa che si prefigge di irrobustire un compartofiaccato per affrontare il mercato che ripartirà".ARC/EP/pph

