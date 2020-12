Turismo: Bini, accordo Fvg-Veneto su impianti sciistici Sappada

Trieste, 19 dic - "Il Friuli Venezia Giulia, attraverso larestituzione al Veneto di quota parte dei contributi erogati allasocietà di gestione degli impianti sciistici del comprensorio diSappada, imprime una decisiva accelerazione a favore del rilanciodel turismo montano regionale."

L'accordo, contenuto nella delibera presentata dall'assessore alTurismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, ha avutoil via libera della Giunta regionale nella seduta di ieri.

"Con i 207mila euro oggetto dell'intesa - spiega Bini - si andràin particolar modo a superare ogni criticità derivante dalvincolo di inalienabilità quinquennale fissato sugli immobili diproprietà della società di gestione a seguito dell'erogazione dicontributi PAR FSC da parte di Regione Veneto."

Va precisato che l'importo in esame corrisponde esclusivamente alcontrovalore del contributo concesso alla GTS Srl,proporzionalmente ridotto in relazione al periodo di ammortamentogià intervenuto dalla concessione rispetto al vincoloquinquennale previsto dalla normativa regionale veneta.

Secondo l'assessore al Turismo, "si tratta dunque di un passoimportante non solo al fine di evitare sgradevoli contenziosi traamministrazioni ma, soprattutto, per accelerare l'iter dirilancio del turismo montano in uno dei poli più importanti delFriuli Venezia Giulia".ARC/DFD

