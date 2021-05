Ts Airport: Zilli, scalo strategico per attrattività turistica Fvg

Trieste, 17 mag - "In questo anno straordinariamente drammatico ho espresso ai vertici della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa il ringraziamento da parte dell'intera Amministrazione regionale per la capacità di contenere i costi grazie alle aperture mirate dello scalo e per le garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali".

Lo sostiene l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, che questa mattina ha preso parte all'assemblea ordinaria dei soci di Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa, chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

"Come ben noto - sottolinea Zilli -, il contesto in cui la società ha dovuto operare è stato eccezionalmente difficile".

L'esercizio 2020 della spa, di cui la Regione Friuli Venezia Giulia detiene il 45% del capitale sociale, si è chiuso in negativo, con una perdita di 1.437.443 euro riconducibile principalmente all'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione a livello globale del virus Covid-19. Ciò ha causato un drastico calo del traffico aereo, testimoniato dal decremento del 73,3% di quello passeggeri e del 72,5% di quello merci rispetto all'esercizio precedente. Il numero complessivo dei movimenti aerei è stato di 4.599, inferiore del 66,7% rispetto al 2019.

"Anche limitandosi solo a questi numeri - puntualizza l'assessore - si comprende come il conto economico della partecipata non poteva non risentirne. Anzi, nonostante queste premesse, la società e il suo management si sono mossi al meglio per limitare i danni, contenendo il più possibile i costi operativi e registrando alla fine un margine intermedio ancora positivo anche se non in grado di assorbire gli oneri derivanti da ammortamenti e accantonamenti".

"Adesso diventa strategico concentrare tutta l'attenzione sul piano voli per i prossimi mesi estivi. Il nostro scalo - conclude Zilli - è un elemento fondamentale nel processo di potenziamento dell'attrattività turistica del Friuli Venezia Giulia". ARC/RT/al