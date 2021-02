Ts Airport: Zilli, bene gestione scalo sotto pandemia

Pizzimenti, "Strategie legate al turismo"



Trieste, 24 feb - "E' emerso in maniera evidente che l'effetto pandemico sui flussi di traffico ha colpito anche il nostro aeroporto, ma la gestione scelta per l'operatività dello scalo e le garanzie date ai suoi lavoratori in modalità virtuose sono elementi di cui tutti dobbiamo andare fieri".



Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli al termine dell'audizione in IV Commissione del Consiglio regionale del presidente e dell'amministratore delegato di Trieste Airport Antonio Marano e Marco Consalvo. All'appuntamento, che si è svolto in modalità telematica, Zilli ha partecipato insieme all'assessore alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti.



Commentando i dati relativi all'Ebitda di Trieste Airport, che riesce a chiudere l'esercizio con un margine operativo lordo positivo, Zilli ha espresso soddisfazione. "La situazione odierna ci dice che la scelta di cessione della maggioranza della società aeroporto è stata vincente. In un quadro di incertezza, che vedrà una riapertura solo sui voli domestici - ha aggiunto -, è doveroso che la Regione continui ad accompagnare un asset, il nostro aeroporto, che opera a vantaggio di tutta la comunità regionale".



L'assessore Pizzimenti, da parte sua, ha insistito sulla necessità di tenere uno sguardo ampio sull'attività dello scalo di Ronchi. "Il tema non è solo capire come si muove Alitalia, ma disporre di una strategia generale per il rilancio. In particolare - così Pizzimenti - occorre definire le modalità che permettano di portare più persone in Friuli Venezia Giulia in relazione al nostro sviluppo turistico".



"Le prospettive societarie per Trieste Airport - ha concluso Zilli - andranno valutate quando l'aeroporto tornerà in sicurezza e se ci saranno i risultati che tutti auspichiamo: in questa fase delicata è la salvaguardia dello scalo regionale la nostra priorità". ARC/PPH/ep



© RIPRODUZIONE RISERVATA