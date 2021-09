Trieste Next: Regione, divulgazione è chiave per sostenibilità

Condividere esiti scientifici per sviluppo socioeconomico



Trieste, 24 set - Il benessere e la sostenibilità sono obiettivi che non riguardano solo l'ambiente, pur fondamentale, ma anche l'economia e lo sviluppo sociale e vanno perseguiti attraverso la scienza con un coinvolgimento personale che vede nella divulgazione un passaggio fondamentale perché l'impegno sia condiviso.



È il pensiero espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia in occasione dell'inaugurazione di Trieste Next, il Festival della ricerca scientifica, giunto alla sua decima edizione e in programma fino a domenica.



Non possiamo dimenticare, secondo il governatore, che sostenibilità è anche tutela dei lavoratori e delle professioni, diritto ad avere un lavoro e a costruirsi un futuro. Anche per le imprese gli investimenti verso il green devono esser resi sostenibili, ed è questo un obiettivo di fondo del Pnrr.



Prima del taglio del nastro, insieme alle altre autorità e agli organizzatori di Trieste Next, quest'anno all'insegna del tema 'Take care, la scienza per il benessere sostenibile', il governatore ha voluto ringraziare tutti i volontari che si mettono a disposizione del Festival e che contribuiscono in maniera decisiva a farne un punto di riferimento regionale e nazionale. ARC/PPH/ma





© RIPRODUZIONE RISERVATA