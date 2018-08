Trieste Airport: Pizzimenti, 55% quote per nuovo socio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 10 ago - Cessione del 55% delle quote, senza ulteriori opzioni di acquisto, a favore di un unico investitore di profilo nazionale o internazionale, in grado di supportare finanziariamente il piano degli investimenti 2016-23 della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia spa e, parallelamente, migliorare le previsioni dei principali parametri tecnico-economici del piano industriale.Sono queste le nuove principali linee guida illustrate dall'assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, e approvate oggi dalla Giunta Fedriga con l'obiettivo di avviare quanto prima una nuova procedura di cessione delle quote di Trieste Airport.Tra gli ulteriori parametri evidenziati da Pizzimenti e che il nuovo socio di maggioranza si impegnerà a rispettare, l'incremento dei livelli occupazionali in presenza di aumento del Wlu (World load unit), ovvero dell'unità di carico corrispondente a 1 passeggero o 100 kg di merce, ma anche l'impossibilità di esternalizzare servizi e di vendere le proprie quote per almeno cinque anni dal closing. ARC/FC