Treni: da domani apertura domenicale della linea Sacile-Maniago

Udine, 24 mar - Da domani, domenica 25 marzo, i treni passeggeri saranno presenti sulla linea Sacile-Maniago anche la domenica.Si tratta di 12 treni che percorreranno le due direzioni (6 per la direzione Sacile-Maniago e 6 per la relazione Maniago-Sacile) nell'arco di tutta la giornata e che consentiranno di valorizzare la linea anche sotto il profilo turistico, oltre che permettere al territorio della pedemontana pordenonese di fruire delle coincidenze a Sacile verso/da Venezia/Udine-Trieste.I treni domenicali, costituiti come i treni dei giorni feriali da "Minuetto" allestiti con kit portabici da 7 posti, oltre che rappresentare una ulteriore possibilità per i residenti di fruire della ferrovia, costituiscono una prima opportunità per la valorizzazione turistica della Sacile-Gemona, linea che vedrà sviluppare nel corso del 2018 sulla tratta Sacile Maniago (e dal prossimo luglio sulla intera linea Sacile-Gemona) anche numerosi treni con carrozze storiche, in parte trainati da locomotiva a vapore, e formati anche da un vagone per il trasporto bici.Per i treni formati da carrozze storiche sarà a breve sottoscritta dalla Regione una specifica convenzione con la Fondazione FS, sulla base di uno schema approvato dalla giunta regionale nella seduta del 21 marzo.Su tale tematica la Regione prosegue i confronti con il territorio per definire il dettaglio del programma degli eventi. ARC/Com/ep