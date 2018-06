Trasporti: slitta a domenica 1/7 partenza aliscafo Ts/Istria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 29 giu - La compagnia di navigazione Liberty Lines, contrariamente a quanto previsto e annunciato oggi, ha comunicato che il collegamento marittimo via aliscafo tra Trieste, l'Istria e Lussinpiccolo sarà attivo per il pubblico da domenica 1 luglio anziché da domani 30 giugno.Il rinvio si è reso necessario, come si apprende, per un problema tecnico occorso allo scalo di Pirano durante il viaggio di prova, viaggio che dovrà essere completato nella giornata di domani.Domani sarà comunque predisposta, con partenza dallo stesso Molo IV di Trieste, la corsa sostitutiva in pullman riservata a chi volesse recarsi da Trieste a Pirano, Parenzo e Rovigno (e ritorno), mete previste dal programma di sabato e domenica del servizio marittimo.Il servizio biglietteria è a disposizione allo 040 303540 (mail fastlines@samer.com), mentre altre informazioni sono reperibili sul sito www.libertylines.it. ARC/Com/PPH