Trasporti: Pizzimenti, spostamento bramme deve avvenire via treno

L'assessore incontrerà i laminatori di San Giorgio di NogaroMonfalcone, 1 giu - "La Regione condivide con il Comune di Monfalcone l'idea che movimentare le bramme su gomma sia obsoleta e pericolosa, come dimostra il drammatico incidente stradale avvenuto ieri. Per risolvere il problema puntiamo quindi a consentire, in quell'area, il trasporto di questi materiali solo tramite ferrovia". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti, Graziano Pizzimenti, il quale ha anche annunciato che la prossima settimana incontrerà i referenti dei laminatoi di San Giorgio di Nogaro e i rappresentanti dei trasportatori per individuare una soluzione all'annoso problema del passaggio nei centri abitati dei trasporti eccezionali, in particolare tra Monfalcone e San Giorgio di Nogaro.Pizzimenti ha spiegato che "le erogazioni alle aziende di contributi per abbattere i costi dei trasporti su rotaia o via mare rappresenta una modalità operativa corretta e la Regione è disponibile a sostenerla. Ci sono quindi tutte le premesse per trovare, in tempi rapidi, una soluzione concertata che accontenti tutti i soggetti coinvolti e soprattutto garantisca la sicurezza dei cittadini e riduca il traffico pesante".Una posizione accolta con favore dal sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, che ha annunciato di essere pronta a interdire da fine giugno l'accesso ai trasporti eccezionali in specifici tratti stradali. ARC/MA/ppd