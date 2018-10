Trasporti: Pizzimenti, piÃ¹ fermate bus con pedane per disabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 3 ott - "La Regione sta verificando e mappando la situazione attuale per poi provvedere a un successivo incremento delle fermate autorizzate all'utilizzo delle pedane a bordo degli autobus a favore delle persone disabili".Lo ha garantito l'assessore regionale al Territorio, Graziano Pizzimenti, rispondendo in Consiglio regionale a un'iri (interrogazione a risposta immediata) proposta dalla consigliera Simona Liguori relativamente alla necessità di velocizzare l'iter autorizzativo di linee e fermate per consentire la salita a bordo delle persone con difficoltà motorie.Nel compiere la panoramica della situazione in Friuli Venezia Giulia, l'esponente dell'Esecutivo ha evidenziato come a Udine siano dieci le fermate sulla linea 1 abilitate allo scopo, mentre sulla linea 3, che in parte corre sullo stesso tragitto della 1, potrebbero essere 8 le fermate interessate."In relazione alla richiesta di attivazione di altre zone di sosta - ha detto Pizzimenti - sono in corso dei sopralluoghi su ulteriori fermate della linea 1 e 3 nonché su altre di nuova realizzazione, per il momento non abilitate al trasporto di persone disabili. Le verifiche proseguiranno per tutta la prossima settimana".Diversa la situazione nelle altre località dove è presente un servizio di trasporto pubblico locale urbano quali Trieste, Gorizia, Pordenone, Monfalcone, Lignano Sabbiadoro e Grado. Per il capoluogo della Destra Tagliamento, Pizzimenti ha spiegato che quel servizio urbano è dotato di alcune fermate attrezzate nei punti principali della rete urbana per il trasporto degli utenti diversamente abili. "Anche in quel caso - ha aggiunto l'assessore - avvieremo un'attività di ricognizione straordinaria per ampliare il numero di fermate utilizzabili".Su Gorizia, invece, Pizzimenti ha spiegato che sono state completamente attrezzate per l'accesso ai disabili le linee urbane numero 1 e 8, mentre si sta procedendo con celerità per consentire la progressiva autorizzazione delle fermate all'utilizzo delle pedane.Resta infine Trieste, dove si sta verificando la situazione esistente. "A conclusione di tale attività - ha detto Pizzimenti - ci attendiamo un consistente incremento delle fermate autorizzate all'utilizzo delle pedane a bordo dei bus". ARC/AL/fc