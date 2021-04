Trasporti: Pizzimenti, erogazione voucher Covid quasi completa

Trieste, 1 apr - "L'Amministrazione Regionale, pur con i limiti dettati dalla normativa nazionale, si è fatta parte assolutamente attiva nella gestione di una tematica di particolare significato per i cittadini del Friuli Venezia Giulia utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale. Nello specifico la situazione ad oggi vede un numero di voucher ancora da emettere (20 su 33.481 già emessi) estremamente contenuto".



Lo ha detto oggi a Trieste nel corso della seduta della Commissione IV del Consiglio regionale l'assessore alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti rispondendo all'interrogazione "Rimborsi per mancato o parziale utilizzo degli abbonamenti a causa delle restrizioni dovute al Covid-19".



Nel dettaglio, ricordando che le modalità di ristoro e l'emissione del voucher erano in capo (come da disposizione nazionale) alle Aziende erogatrici del servizio e che comunque la Regione è intervenuta per favorire l'avvio di una soluzione, Pizzimenti ha elencato i numeri relativi all'operazione: Trenitalia 3.057 richieste pervenute, 3.037 richieste evase, voucher ancora da emettere 20, voucher utilizzati 1.512, voucher al momento non utilizzati 1.525; Ferrovie Udine Cividale 258 richieste pervenute, 258 richieste evase, voucher ancora da emettere zero, voucher utilizzati 243, voucher al momento non utilizzati 15; Tpl Fvg scarl 30.150 richieste pervenute, 30.150 richieste evase, voucher ancora da emettere zero, voucher utilizzati 29.000, voucher al momento non utilizzati 1.150. ARC/GG/al





© RIPRODUZIONE RISERVATA