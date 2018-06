Trasporti: orari e tariffe dell'aliscafo Trieste/Istria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 29 giu - L'aliscafo Fiammetta M. collegherà il Molo IV di Trieste alla costa istriana e a Lussinpiccolo fino al prossimo 8 settembre.L'imbarcazione partirà ogni lunedì alle 9.00 per Pola (arrivo alle 11.15) e Lussinpiccolo (arrivo alle 13.15 e ripartenza alle 16.15), con rientro a Trieste alle 20.30 dopo aver toccato Pola alle 18.05. Dopo il fermo sosta del martedì, il vettore partirà alle 8.30 di mercoledì da Trieste per Rovigno (arrivo alle 10.00) e Pirano (arrivo alle 11.20) per rientrare alle 12.00 a Trieste e ripartire alle 17.00 con nuovo arrivo a Pirano (alle 17.30) e a Rovigno (alle 18.50) e quindi rientrare alle 20.30 a Trieste.Il giovedì la partenza dalla Nuova stazione marittima di Trieste è programmata alle 9.00 alla volta di Parenzo (arrivo 10.00) e Pirano (arrivo alle 11.00) per rientrare a Trieste alle 11.40 e ripartirvi alle 17.00 per Pirano (arrivo alle 17.30) e Parenzo (arrivo alle 18.30), con rientro definitivo a Trieste alle 19.40.Nella giornata di venerdì Fiammetta mollerà gli ormeggi alle 9.00 alla volta di Rovigno (arrivo alle 10.30) e di Lussinpiccolo (arrivo alle 12.40) per ripartire quindi alla volta di Rovigno (scalo alle 18.50) e Trieste (rientro alla base alle 20.30).Nelle giornate di sabato e domenica la partenza dell'aliscafo è fissata alle 9.00 da Trieste, con scalo a Pirano (9.30), Parenzo (10.30) e arrivo a Rovigno (11.10) da cui si riparte alle 18.00 via Parenzo (18.30) e Pirano (19.30) per rientrare a Trieste alle 20.10.I prezzi ordinari da Trieste di andata e ritorno (ma sono disponibili anche i tagliandi di sola andata o solo ritorno in tutte le tratte) vanno dai 17,25 euro della Trieste-Pirano ai 77.70 euro del tragitto Trieste-Lussinpiccolo. In generale è prevista un'ampia gamma di sconti e i biglietti sono gratuiti per i bambini da 0 a 6 anni su tutte le rotte, tranne i collegamenti e i cabotaggi (ovvero tragitti interni alla costa croata da Pola/Rovigno/Parenzo e Lussinpiccolo). Spiccano gli sconti per ragazzi dai 6 anni compiuti ai 14 anni non compiuti (a titolo di esempio l'andata e ritorno per Pirano costa 10,05 euro contro i 17,25 del biglietto ordinario) e gli sconti del 30% riservati agli over 60, ai disabili e ai giovani tra i 14 e 25 anni. A tutti i biglietti vanno aggiunte le tasse portuali. Altre offerte speciali sono previste per i gruppi, mentre per trasporto di animali, per bagaglio superiore ai 60x40x20 e per bicicletta la maggiorazione fissa è di 6 euro. A bordo possono salire sino a 5 bici.Il servizio biglietteria è a disposizione allo 040 303540 (mail fastlines@samer.com), mentre altre informazioni sono reperibili sul sito www.libertylines.it. ARC/PPH