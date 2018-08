Trasporti: in un mese oltre 2000 passeggeri giunti a Ts via aliscafo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 2019 la Regione potenzierà la rotta con Slovenia e Croazia Trieste, 2 ago - 2.093 turisti provenienti in Friuli Venezia Giulia da Slovenia e Croazia e 2302 passeggeri diretti da Trieste a Pirano, Parenzo, Rovigno, Pola e Lussinpiccolo: sono questi i numeri del primo mese di esercizio dell'aliscafo Fiammetta M. che fino a domenica 9 settembre collegherà il territorio regionale alle località costiere delle due vicine Repubbliche. Per questo servizio, curato dalla Compagnia di navigazione Liberty Lines, la Regione Friuli Venezia Giulia ha investito 900mila euro più una disponibilità dell'ambito del progetto Moses di 100mila euro per la tratta fino a Lussinpiccolo. Per quanto riguarda i 2.093 arrivi a Trieste, dall'avvio del servizio nel mese di luglio a oggi, si sono contati 825 passeggeri da Pirano, 728 da Rovigno, 322 da Parenzo, 164 da Lussinpiccolo e 54 da Pola. Dei 2.302 imbarchi dal Molo IV, nello stesso periodo, 869 sono stati diretti a Rovigno, 829 a Pirano, 313 a Parenzo, 234 a Lussinpiccolo e 57 a Pola. "Numeri assolutamente interessanti", secondo Mauro Zinnanti, direttore del servizio trasporto pubblico regionale e locale della Regione Friuli Venezia Giulia. "Numeri che, una volta superati i problemi burocratici iniziali, inducono l'Amministrazione regionale a puntare per la prossima stagione, previa gara, a un ampliamento del periodo di attività e al raddoppio degli aliscafi". Il punto è stato fatto oggi nel corso del tragitto da Trieste a Parenzo e Pirano e ritorno. Nella località croata, in particolare, i rappresentanti della Regione e gli operatori dell'informazione sono stati accolti dalle autorità portuali e municipali del luogo. "L'aliscafo - ha spiegato Zinnanti - ha lo scopo di facilitare l'accessibilità alla costa slovena e croata per chi parte da Trieste, ma anche e soprattutto di richiamare chi dalle località del litorale istriano vuole conoscere la realtà del nostro territorio regionale". Solo oggi sono stati 70 i passeggeri di diversa nazionalità - tra cui tedeschi, ungheresi e russi - che si sono imbarcati da Pirano per Trieste con l'obiettivo di visitare la città e di fare shopping. Fiammetta M., al comando di Antonino Ingargiola e con un equipaggio di sette persone, può trasportare un massimo di 203 passeggeri e viaggia a una media di 33/34 nodi con punte di 36. In passato l'aliscafo è stato impiegato sulle rotte che collegano la Sicilia alle isole Eolie, alle Egadi e alle Pelagie.ARC/PPH/ppd