Trasporti: Fedriga-Pizzimenti, treno Ud-Ts-Lubiana favorisce sviluppo

Trieste, 9 settembre - Da oggi viaggiare tra Udine, Trieste e Lubiana diventa più semplice. Questa mattina con l'arrivo del primo treno nel capoluogo regionale è stato inaugurato il nuovo servizio ferroviario transfrontaliero, che collega il Friuli Venezia Giulia e la capitale slovena.Un'iniziativa che, come ha sottolineato il governatore Massimiliano Fedriga, nasce dalla "positiva collaborazione tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Le interconnessioni tra Paesi confinanti che favoriscono la mobilità delle persone attraverso i mezzi pubblici sono fondamentali, in particolare tra due città europee come Lubiana e Trieste. La riattivazione di questa linea favorirà i rapporti commerciali, lo sviluppo delle imprese e il turismo, riportando la nostra regione al centro dell'Europa".Un'opinione condivisa anche dalla commissaria europea ai Trasporti, Violeta Bulc, dal ministro alle Infrastrutture della Repubblica di Slovenia, Peter Gaspersic, e dal sottosegretario per le Infrastrutture e i Trasporti, Armando Siri, che questa mattina hanno preso parte alla cerimonia di inaugurazione del nuovo servizio.Fedriga ha quindi rimarcato che "il collegamento non si limita a Trieste, ma raggiunge anche Udine, consentendo così una agevole relazione dell'intero Friuli Venezia Giulia con Lubiana. La Regione crede molto in questo tipo di iniziative e puntiamo ad estendere i servizi di trasporto intermodale così da favorire l'insediamento di nuove imprese e la crescita di quelle esistenti, con conseguenze positive anche per l'occupazione".A confermare la linea d'azione della Regione anche l'assessore alle Infrastrutture e trasporti, Graziano Pizzimenti, il quale ha sottolineato che "oggi è stato ripristinato un collegamento fondamentale per il Friuli Venezia Giulia, che rendendo possibile trasportare fino a trenta biciclette darà ulteriore impulso allo sviluppo del turismo e consentirà comodi spostamenti a coloro che desiderano scoprire le bellezze della nostra regione della vicina Slovenia tramite le piste ciclabili. Inoltre, garantendo il collegamento del Trieste Airport e del Porto di Monfalcone la linea assume una rilevanza anche dal punto di vista commerciale".Sono previsti due collegamenti giornalieri lungo l'intero arco della settimana, di cui uno sulla direttrice Udine-Trieste-Lubiana (con sosta anche a Trieste Airport) ed un altro nella sola tratta tra il capoluogo regionale e la capitale. Più nel dettaglio da Trieste per Lubiana si parte il mattino alle 9.01 e la sera alle 19.09. Da Udine per la capitale slovena partenza prevista alle 17.54. Le partenze da Lubiana sono previste alle 5.57, con destinazione Trieste centrale e Udine, e alle 16.10, con stazione di arrivo Trieste centrale.Le fermate previste in Friuli Venezia Giulia sono sette (Udine, Palmanova, Cervignano-Aquileia-Grado, Trieste Airport, Monfalcone, Trieste Centrale e Villa Opicina), mentre quelle in Slovenia sono otto (Sesana, Divaccia, San Pietro del Carso, Postumia, Radura, Longatico, Borovenizza e Lubiana).L'iniziativa rientra nel progetto strategico CrossMoby, nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Slovenia, e vede la collaborazione tra la Slovenske zelenice, la compagnia ferroviaria statale della Slovenia, e Trenitalia. ARC/MA/ppd