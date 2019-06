Trasporti: Fedriga, Fvg è piattaforma logistica naturale per Baviera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monaco di Baviera, 4 giu - Affrontare le sfide globali con alleanze infrastrutturali e investimenti atti a potenziare le capacità logistiche di Friuli Venezia Giulia e Baviera.Questo l'obiettivo concordato dal governatore Massimiliano Fedriga e dal ministro ai Trasporti del Land bavarese, Hans Reichhart, al termine del loro incontro presso lo stand allestito da Regione e Camera di Commercio alla Transport Logistic di Monaco.Due obiettivi che, nelle intenzioni del governatore del Friuli Venezia Giulia, puntano a "intensificare le relazioni, anche attraverso partecipazioni reciproche nei sistemi logistici delle due regioni, per trasformare l'intera area in un fulcro per l'economia europea"."Se Trieste è il porto di riferimento per la Baviera - ha sottolineato ancora Fedriga - il Friuli Venezia Giulia rappresenta, per il vicino Land, la naturale piattaforma logistica: un legame storico, che spetta a noi ora rinverdire con nuove e sempre più puntuali alleanze tra soggetti pubblici e privati".Tra le opportunità prese in esame da Fedriga e Reichhart, il tema del corridoio doganale: una prospettiva, caldeggiata dall'Esecutivo di piazza Unità, che agevolerebbe la cooperazione tra le due regioni facendo leva su quelle infrastrutture immateriali, quali appunto i 'fast corridor', che risultano essenziali per il potenziamento dei traffici.L'approfondimento avrà luogo in autunno, quando il ministro farà visita al governatore in Friuli Venezia Giulia per definire una road map con le tappe delle nuove partnership. ARC/DFD/ppd