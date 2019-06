Trasporti: Fedriga, alleanza pubblico-privato per rilancio economia Fvg

Monaco di Baviera, 5 giu - "Il sistema logistico del Friuli Venezia Giulia è un corpo unico che, grazie al lavoro dei suoi organi vitali, si pone l'obiettivo di rispondere alle esigenze degli investitori e di riaffermare, in una chiave di crescente centralità, il nostro territorio sulle principali rotte commerciali internazionali."



E' con queste parole che il governatore Massimiliano Fedriga ha salutato stamane espositori e ospiti riunitisi presso lo stand coordinato da Regione e Camera di Commercio della Venezia Giulia, in apertura della giornata centrale della fiera Transport Logistic di Monaco.



"In un contesto estremamente ampio e composito come il salone che, con cadenza biennale, si tiene nella capitale bavarese - ha sottolineato ancora il governatore - non deve passare inosservato il fatto che, a differenza di numerosi altri soggetti, il Friuli Venezia Giulia si è adoperato per presentarsi nelle rinnovate vesti di sistema integrato che, con i suoi attori pubblici e privati, è in grado di mettere in vetrina una competitività che pochi luoghi al mondo possono vantare.



Un concetto già emerso nei giorni precedenti, sul quale Fedriga ha voluto porre nuovamente l'accento, a rimarcare il grande lavoro di squadra che, negli ultimi mesi, ha impegnato istituzioni e operatori nella preparazione di questo fondamentale appuntamento.



Una fase storica "senza precedenti" che, secondo Fedriga, "va sfruttata in ogni sua opportunità, attraverso un'alleanza tra tutte le componenti virtuose del territorio". ARC/DFD/ppd



