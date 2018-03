Tpl: Serracchiani, con aggiudicazione Fvg piÃ¹ servizi a cittadini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 9 mar - "Accogliamo con grande soddisfazione la decisione che aggiudica il servizio di trasporto pubblico integrato in regione, soprattutto perché potranno essere forniti più servizi e di migliore qualità ai cittadini".Lo ha affermato la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, avuta notizia della decisione favorevole da parte del Consiglio di Stato che conferma TPL FVG aggiudicatario definitivo del bando per il gestore del trasporto pubblico locale integrato su gomma, su ferro e marittimo."Una lunga attesa e un confronto non facile si sono conclusi nel modo che auspicavamo, a conferma - ha sottolineato Serracchiani - che tutte le procedure sono state svolte correttamente. ARC/com