Tpl: Pizzimenti, nessun aumento per abbonamenti scolastici servizi Fuc

Trieste, 6 ago - Resteranno invariate le tariffe degli abbonamenti scolastici al trasporto pubblico - su binario e su gomma - svolto dalla Fuc sulla linea Udine-Cividale. È quanto prevede una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti. Non ci saranno quindi aumenti per l'anno scolastico 2021-2022. Come ha spiegato l'assessore, "abbiamo ritenuto insieme con le Ferrovie Udine Cividale di non aggiornare i prezzi degli abbonamenti, benché questo fosse previsto negli accordi pluriennali, in considerazione del valore negativo annuo dell'indice sul settore trasporti dell'Istat, in modo da venire così incontro alle esigenze degli utenti e delle famiglie". ARC/PPH/ep

