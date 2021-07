Tokyo: Gibelli, ottimo inizio per Fvg con il bronzo di Mirko Zanni

Udine, 25 lug - "Bellissimo inizio delle Olimpiadi per l'Italia con già cinque medaglie e siamo solo al secondo giorno: è un bell'avvio anche per lo sport targato Friuli Venezia Giulia grazie alla medaglia di bronzo del pordenonese Mirko Zanni nel sollevamento pesi".



Lo afferma l'assessore regionale allo Sport Tiziana Gibelli commentando il terzo bronzo della giornata e quinta medaglia in assoluto per l'Italia a Tokyo 2020. Zanni ha chiuso al terzo posto la gara dei 67 kg di sollevamento pesi, alzando 322 chili complessivi, il nuovo primato nazionale.



"Festeggiamo Mirko e anche Stefano Tonut, trascinatore dell'ItalBasket nella vittoria contro la Germania, da cui aspettiamo altre buone notizie e continuiamo a tenere le dita incrociate per Chiara Cainero e Mara Navarria, che hanno ancora delle chances da giocarsi e da giocare per noi. Ringraziamo le nostre magnifiche ragazze del softball, neo campionesse d'Europa, che comunque ben figureranno nella classifica finale anche se l'esito delle prime gare le esclude dal podio: abbiamo un cuore sportivo - ha concluso Gibelli - e anche a Tokyo lo stiamo dimostrando". ARC/EP





